Илья Середюк одобрил новый способ борьбы с абортами в Кузбассе

В Кузбассе намерены повышать уровень рождаемости.Распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой и реализацией мер по повышению рождаемости в регионе, опубликовало правительство Кузбасса.
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