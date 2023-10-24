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Илья Середюк одобрил новый способ борьбы с абортами в Кузбассе

Илья Середюк одобрил новый способ борьбы с абортами в Кузбассе

В Кузбассе намерены повышать уровень рождаемости.Распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься разработкой и реализацией мер по повышению рождаемости в регионе, опубликовало правительство Кузбасса.

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