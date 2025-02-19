Наночастицы золота: новое слово в борьбе с лишним весом Ирэн ОрлонскаяИсследование, проведенное Университетом Александрии в Египте, выявило, что наночастицы золота (AuNPs) могут значительно снизить жировую массу без потери мышечной ткани.