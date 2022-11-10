Оператор билайн запустил 4G на территории базы отдыха "Комета"

Благодаря успешно завершенным работам по оптимизации сети в Приморье оператор билайн перевел с 3G на 4G вышки связи в районе базы отдыха "Комета", расположенной в пригороде Владивостока примерно в 30 км от города.
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