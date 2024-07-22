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FTC недовольна стоимостью Game Pass, Warframe: 1999, Кен Левин о «пошаговости реплик» в играх…

FTC недовольна стоимостью Game Pass, Warframe: 1999, Кен Левин о «пошаговости реплик» в играх…

Авторы визуальной новеллы VA-11 Hall-A представили трейлер .45 PARABELLUM BLOODHOUND, Федеральная торговая комиссия США раскритиковала решение Microsoft повысить стоимость Game Pass, Кен Левин высказался о главной проблеме диалогов в играх, реакция Ubisoft на критику геймплея Star Wars Outlaws, для Warframe готовят крупный апдейт, «Скуфский Ле-Ман» вошёл в историю StopGame.

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