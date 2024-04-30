Вторник, 3️⃣0️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🎷 Международный день джаза 🚑 Международный день ветеринарного врача 🕯 Международный день свечника 🌙 Вальпургиева ночь 🇷🇺 День пожарной охраны России 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1472 год - произведена закладка первого камня Успенского собора Московского Кремля 📔 1649 год - царем Алексеем Михайловичем принят "Наказ о гражданском благочинии", в котором устанавливалось образование противопожарной охраны 📔 1905 год - издан императорский указ Николая II о свободе вероисповедания 📔 1909 год - в Санкт-Петербурге основана первая в России скаутская организация 📔 1914 год - в Петрограде основана киностудия "Ленфильм" 📔 1945 год - советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине 📔 1961 год - во время Антарктической экспедиции советский хирург Леонид Рогозов вынужденно сделал сам себе операцию по удалению аппендицита 📔 1971 год - на Воробьевых горах в Москве состоялось открытие нового цирка.