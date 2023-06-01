Федеральное агентство новостей №1

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Режиссер Оливер Стоун удивился намерению стран Европы ввести санкции против мирной атомной программы РФ

Режиссер Оливер Стоун удивился намерению стран Европы ввести санкции против мирной атомной программы РФ

Известный кинорежиссер Оливер Стоун высказался о намерении некоторых государств Европейского союза ввести санкции против российской атомной энергетики.

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