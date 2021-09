В игровых архивах обнаружили 349 уникальных прототипов и билдов игр для Xbox и Dreamcast, разработчик The Matrix Online дал интервью и рассказал о смерти Морфеуса, ведущий программист Sonic The Hedgehog делает инди-игру для смартфонов, Electronic Arts продолжает топить за лутбоксы, открытую бету Call of Duty: Vanguard заполонили читеры, в Alan Wake Remastered можно будет играть в 4K и 60 FPS, стала известна дата выхода […] .