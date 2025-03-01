Панамский канал: Возвращение США вызовет сопротивление народа

Профессор Панамского университета Мигель Дельгадо Пинеда предупреждает о возможном народном сопротивлении планам США вернуть контроль над Панамским каналом, напоминая о бурной истории вмешательства Вашингтона в Панаме, включая интервенцию 1989 года.
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