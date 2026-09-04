Симеоне о будущем Хулиана Альвареса перед матчем Ла Лиги с Атлетико

Аргентинский специалист отметил, что несмотря на ранее высказанное желание игрока покинуть команду и конфликты с клубом, «Атлетико» отверг предложения «Барселоны» и «Реала» о переходе футболиста.
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