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Регионы России

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Симеоне о будущем Хулиана Альвареса перед матчем Ла Лиги с Атлетико

Симеоне о будущем Хулиана Альвареса перед матчем Ла Лиги с Атлетико

Аргентинский специалист отметил, что несмотря на ранее высказанное желание игрока покинуть команду и конфликты с клубом, «Атлетико» отверг предложения «Барселоны» и «Реала» о переходе футболиста.

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