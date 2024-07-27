"Линия Суровикина" для F-16 строится в небе: Чудесное спасение нового командующего ВВС России

Коллаж ЦарьградаСегодня 26K прочитали В Минобороны продолжаются чистки. В преддверии прибытия на Украину американских F-16 вместо генерал-лейтенанта Сергея Дронова новым начальником ВВС России стал его зам — Сергей Кобылаш, который до этого командовал дальней авиацией.