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Дядя Сэм, помоги: Финляндия пожаловалась на Россию из-за сбоя в работе GPS

Дядя Сэм, помоги: Финляндия пожаловалась на Россию из-за сбоя в работе GPS

Финляндия пожаловалась на сбои работы в GPS. В этом страна, естественно, обвиняет Россию. Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высказала обвинения в адрес России, связав с ней сбои в работе системы GPS, которые стали более заметными в Финляндии после начала спецоперации на Украине.

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Комментарии
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ВС
Вениамин Старый
Ну тупые! А как летали 100+ лет без ЖПС?
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15 час.

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