Дядя Сэм, помоги: Финляндия пожаловалась на Россию из-за сбоя в работе GPS

Финляндия пожаловалась на сбои работы в GPS. В этом страна, естественно, обвиняет Россию. Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен высказала обвинения в адрес России, связав с ней сбои в работе системы GPS, которые стали более заметными в Финляндии после начала спецоперации на Украине.