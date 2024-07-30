Курский врио губернатора: силы ПВО РФ сбили над регионом четыре ракеты противника Силы ПВО РФ сбили сегодня ночью над российским регионом четыре ракеты противника.
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Курский врио губернатора: силы ПВО РФ сбили над регионом четыре ракеты противника Силы ПВО РФ сбили сегодня ночью над российским регионом четыре ракеты противника.
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