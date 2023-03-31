Директор Московского зоопарка Акулова: кондора Кузю спасают после «угощения» посетителей

Питомец Московского зоопарка кондор Кузя едва не погиб после «угощения» неизвестных посетителей. Птицу нашли лежащей в поилке, она не поднимала головы и дергалась в судорогах, сообщила в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.