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Директор Московского зоопарка Акулова: кондора Кузю спасают после «угощения» посетителей

Директор Московского зоопарка Акулова: кондора Кузю спасают после «угощения» посетителей

Питомец Московского зоопарка кондор Кузя едва не погиб после «угощения» неизвестных посетителей. Птицу нашли лежащей в поилке, она не поднимала головы и дергалась в судорогах, сообщила в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

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