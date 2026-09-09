Учёный Борозденко: антиоксиданты влияют на аппетит и жировую ткань

Антиоксиданты не только защищают клетки от окислительного стресса, но и влияют на аппетит, обмен веществ и жировую ткань — об этом RT рассказал ассистент кафедры фармакологии, научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского Университета Денис Борозденко.