Вечерняя Москва

17 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks virt
    Ехал бы этот азер к себе в Азербайджан. И пусть там этот турок сходится-разводится сколько хочет, родственники азерба...Агаларов рассказа...
  • Дмитрий
    А когда алфавит кончится? Надо сразу цифрами было нумеровать.«Гамма» к нам при...
  • Геннадий Бережнов
    Хорошие слухи слыхал я от старухи, что в новом де году ГИБДД ку ку!Отставной генерал...

Ученые назвали улучшающие пищеварение и укрепляющие иммунитет продукты

Ученые назвали улучшающие пищеварение и укрепляющие иммунитет продукты

Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что диета, богатая ферментированными продуктами, снимает воспаление в организме и увеличивает разнообразие кишечных микробов, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх