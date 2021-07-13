Ученые назвали улучшающие пищеварение и укрепляющие иммунитет продукты

Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что диета, богатая ферментированными продуктами, снимает воспаление в организме и увеличивает разнообразие кишечных микробов, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.
Ученые из Стэнфордского университета в США выяснили, что диета, богатая ферментированными продуктами, снимает воспаление в организме и увеличивает разнообразие кишечных микробов, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.
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