Был ли случай в Одессе провокацией?

Вчера на вполне себе официальных телеканалах, в частности, на России-24, рассказали, что женщина, пытавшаяся вывесить российский триколор в Одессе (я упоминала об этом случае в постеНет в Киеве десяти праведников!), якобы умерла в застенках украинского гестапо "от сердечного приступа".