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Опечатка в завещании Александра Ширвиндта: как внуку-профессору пришлось через суд подтверждать права на наследство

Опечатка в завещании Александра Ширвиндта: как внуку-профессору пришлось через суд подтверждать права на наследство

Народный артист Александр Ширвиндт ушёл из жизни весной 2024 года, не дожив всего пары месяцев до 90-летнего юбилея.

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