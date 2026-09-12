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Второй за неделю взрыв произошел на военном заводе в Болгарии

В ночь на 12 августа на складах военного завода «Емко» в Болгарии произошли пожар и взрывы. Инцидент случился вблизи села Царева-Ливада, недалеко от города Трявна.

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