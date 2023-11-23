Самый большой каток Москвы открывается на ВДНХ: цены и расписание

Каток на ВДНХ будет открыт с 24 ноября по 25 февраля 2024 года. В новом сезоне он отметит 10-летие. Тема года «Полет во времени» перенесет любителей главного зимнего досуга к мечтам о космосе и стремлению к высоким достижениям.
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