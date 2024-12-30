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Царьград

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Израильские военные задержали 4 пациентов в Газе, один в критическом состоянии

Израильские военные задержали 4 пациентов в Газе, один в критическом состоянии

Израильские военные задержали четырёх пациентов индонезийской больницы в секторе Газа, включая одного в критическом состоянии.

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