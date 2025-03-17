Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 926 подписчиков

Танк Т-72Б3М выдержал 20 атак дронов в ДНР благодаря «Медузе»

Танк Т-72Б3М выдержал 20 атак дронов в ДНР благодаря «Медузе»

В районе Часова Яра в ДНР танк Т-72Б3М, оснащённый системой «Медуза», выдержал 20 атак украинских дронов-камикадзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх