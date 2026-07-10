Durov Hauled In For Questioning Again In Paris, Telegram Blasts Case: 'Still No Evidence' As the high-stakes criminal investigation into Telegram nears its second year with no resolution in sight, French authorities have again summoned Telegram co-founder Pavel Durov for questioning.
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