Исчезновение буйков на реке Нарве вызвало скандал: в ЕС ждут объяснений от России

СМИ выяснили, что случилось на эстонской границе. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал от России объяснений о том, что произошло с пограничными буйками на реке Нарве на границе с Эстонией.
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