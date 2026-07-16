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От обиды на отца до гордости за сыновей: непростая история материнства Алики Смеховой

В детстве она представляла свою жизнь совсем иначе: один крепкий брак на всю жизнь и много детей. Судьба распорядилась по-своему — Алика Смехова пережила три развода, предательство близких и потерю ребёнка.

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