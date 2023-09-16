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Протест США — Россия опустила и «жестко заблокировала» стратегический бомбардировщик ВВС Америки

Протест США — Россия опустила и «жестко заблокировала» стратегический бомбардировщик ВВС Америки

Протест в адрес России заявила пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. По ее утверждению действия России по отношению к стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Boeing B-52 Stratofortress, цитируем, «необоснованно жестко».

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Комментарии
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Александр Пономарев
&quot;РЭБ на борту Су-35 [по утверждению американцев] отключил 5 из 8 двигателей B-52.&quot; Прямо вижу перед глазами картину: смартфон управления РЭБом у нашего летчика и кнопки на нем &quot;Отключить двигатель №1&quot;, &quot;отключить двигатель №2&quot; и далее по списку. И он так играючи отключает пять из восьми нажатием на кнопку. Такое у автора представление о системе РЭБ? Это круто! Жаль, что бред.
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18 час.
Александр Попов
Надо отключать ВСЕ двигатели.
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13 час.
Михаил Фадеев
А почему этого не может быть одновременно?
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4 час.

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