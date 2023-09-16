Протест США — Россия опустила и «жестко заблокировала» стратегический бомбардировщик ВВС Америки

Александр Пономарев

"РЭБ на борту Су-35 [по утверждению американцев] отключил 5 из 8 двигателей B-52." Прямо вижу перед глазами картину: смартфон управления РЭБом у нашего летчика и кнопки на нем "Отключить двигатель №1", "отключить двигатель №2" и далее по списку. И он так играючи отключает пять из восьми нажатием на кнопку. Такое у автора представление о системе РЭБ? Это круто! Жаль, что бред.