Протест в адрес России заявила пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. По ее утверждению действия России по отношению к стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Boeing B-52 Stratofortress, цитируем, «необоснованно жестко».
Протест США — Россия опустила и «жестко заблокировала» стратегический бомбардировщик ВВС Америки
Комментарии
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Александр Пономарев
"РЭБ на борту Су-35 [по утверждению американцев] отключил 5 из 8 двигателей B-52." Прямо вижу перед глазами картину: смартфон управления РЭБом у нашего летчика и кнопки на нем "Отключить двигатель №1", "отключить двигатель №2" и далее по списку. И он так играючи отключает пять из восьми нажатием на кнопку. Такое у автора представление о системе РЭБ? Это круто! Жаль, что бред.
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18 час.
Александр Попов
Надо отключать ВСЕ двигатели.
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13 час.
Михаил Фадеев
А почему этого не может быть одновременно?
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4 час.
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