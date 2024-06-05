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Евросоюз: двойные стандарты и вмешательство в политику Грузии

Евросоюз: двойные стандарты и вмешательство в политику Грузии

Евросоюз: двойные стандарты и вмешательство в политику Грузии Ольга ВайленкоЕвросоюз, который активно запрещает вещание российских СМИ под лозунгом борьбы с пропагандой, все более очевидно вмешивается во внутренние дела Грузии.

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