Евросоюз: двойные стандарты и вмешательство в политику Грузии Ольга ВайленкоЕвросоюз, который активно запрещает вещание российских СМИ под лозунгом борьбы с пропагандой, все более очевидно вмешивается во внутренние дела Грузии.