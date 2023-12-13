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Daily Moscow

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Завод имени Ильича в Мариуполе начал производство, запущены первые три цеха

Завод имени Ильича в Мариуполе начал производство, запущены первые три цеха

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на 1-го замдиректора металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе Романа Солонаря, после разминирования завод возобновил производство, уже запущены первые три цеха.

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