БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва у Антоновского моста: крупнейшее контрбатарейное сражение за «остров мертвых»

Битва у Антоновского моста: крупнейшее контрбатарейное сражение за «остров мертвых»

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра стал братской могилой украинского десанта Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС 1 июля в ходе операции, сообщили военкоры, нашим бойцам удалось выдавить отряды ВСУ вблизи моста на Антоновском острове.

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