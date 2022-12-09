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Неймар о матче с Хорватией: «Мы вылетели в несправедливой игре, к несчастью. Печальный день»

Неймар о матче с Хорватией: «Мы вылетели в несправедливой игре, к несчастью. Печальный день»

Неймар высказался после матча с Хорватией на ЧМ-2022. Сборная Бразилии проиграла хорватам в 1/4 финала (1:1, 2:4 по пенальти).

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