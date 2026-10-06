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Мобилизация с 15 октября в России, будет ли новый призыв

Мобилизация с 15 октября в России, будет ли новый призыв

Мобилизация с 15 октября 2026 года будет или нет: по состоянию на 6 октября официального решения о начале новой волны с этой даты в России не объявлено.

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