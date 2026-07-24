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Царьград

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Фестиваль «Оса – Акватория Беринга» пройдет 24-25 июля

Фестиваль «Оса – Акватория Беринга» пройдет 24-25 июля

Фестиваль «Оса – Акватория Беринга» – «Берингаквафест-2026» состоится в Осе 24 и 25 июля. В пятницу, 24 июля, в Осе запланировано открытие арт-объекта, проведение научной конференции, а также старт волейбольного турнира «Кубок Беринга».

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