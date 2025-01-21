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Мир после инаугурации Трампа

Мир после инаугурации Трампа

Кто бы что ни говорил и не думал, вчера был важный день для мира в целом и для России в частности: инаугурация Дональда Трампа.

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Комментарии
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Алексей Тан
КАК еврее-нацистское руководство, в Германии... в 1933-ем году... и начали с того, что СРАЗУ!!... начали присоединять к &quot;себе&quot;... ЧУЖИЕ государства... а этнических немцев.... превратили в &quot;пушечное мясо&quot;...      Ну-ну... дорога известна,
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16 час.
Алексей Тан
Типичное поведение ИУДЕЕВ... (с Уолл стрит)... сначала поджечь, чужой дом, потом в этом обвинить .. самих жильцов... и самим руководить, тушением (нормализацией ... Так и сейчас, происходит в США... Сначала содомиты их испачкали в дерьме (осодомили)... при помощи денег и ТВ с голливудом.... А сейчас &quot;отреклись&quot; от этого новодела... и ОПЯТЬ ....СЕБЯ представляют, как СВЕТОЧЕЙ!.... О! КАК!?.
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15 час.
Алексей Тан
И во ИСТИНУ.... кажется МИР действительно увидел... &quot;Дьявола и Сатану&quot;...(библ.), Смычку,... иудейского Уолл стрит и руководство (власть) в США.... деньги и власть.
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14 час.

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