Кто бы что ни говорил и не думал, вчера был важный день для мира в целом и для России в частности: инаугурация Дональда Трампа.
Мир после инаугурации Трампа
Комментарии
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Алексей Тан
КАК еврее-нацистское руководство, в Германии... в 1933-ем году... и начали с того, что СРАЗУ!!... начали присоединять к "себе"... ЧУЖИЕ государства... а этнических немцев.... превратили в "пушечное мясо"... Ну-ну... дорога известна,
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16 час.
Алексей Тан
Типичное поведение ИУДЕЕВ... (с Уолл стрит)... сначала поджечь, чужой дом, потом в этом обвинить .. самих жильцов... и самим руководить, тушением (нормализацией ... Так и сейчас, происходит в США... Сначала содомиты их испачкали в дерьме (осодомили)... при помощи денег и ТВ с голливудом.... А сейчас "отреклись" от этого новодела... и ОПЯТЬ ....СЕБЯ представляют, как СВЕТОЧЕЙ!.... О! КАК!?.
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15 час.
Алексей Тан
И во ИСТИНУ.... кажется МИР действительно увидел... "Дьявола и Сатану"...(библ.), Смычку,... иудейского Уолл стрит и руководство (власть) в США.... деньги и власть.
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14 час.
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