Мир после инаугурации Трампа

КАК еврее-нацистское руководство, в Германии... в 1933-ем году... и начали с того, что СРАЗУ!!... начали присоединять к "себе"... ЧУЖИЕ государства... а этнических немцев.... превратили в "пушечное мясо"... Ну-ну... дорога известна,

Алексей Тан

Типичное поведение ИУДЕЕВ... (с Уолл стрит)... сначала поджечь, чужой дом, потом в этом обвинить .. самих жильцов... и самим руководить, тушением (нормализацией ... Так и сейчас, происходит в США... Сначала содомиты их испачкали в дерьме (осодомили)... при помощи денег и ТВ с голливудом.... А сейчас "отреклись" от этого новодела... и ОПЯТЬ ....СЕБЯ представляют, как СВЕТОЧЕЙ!.... О! КАК!?.