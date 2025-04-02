Мошенничество с картами дропперов выросло в 4,4 раза в 2024 году

Злоумышленники в своих схемах используют ворованные данные и документы Объем мошеннических операций с целью получения и использования дебетовых карт дропперами – лицами, которые предоставляют реквизиты для незаконного обналичивания банковских переводов, постоянно увеличивается.
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