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Теперь не сломают. Во Владивостоке снова заменят многострадальные делиниаторы

Теперь не сломают. Во Владивостоке снова заменят многострадальные делиниаторы

В 2025 году во Владивостоке начнут установку делиниаторов нового типа на дорогах. Разделительные бордюры заменят не только старые делиниаторы, но и появятся в новых местах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Центр организации дорожного движения города.

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