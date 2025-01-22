Теперь не сломают. Во Владивостоке снова заменят многострадальные делиниаторы

В 2025 году во Владивостоке начнут установку делиниаторов нового типа на дорогах. Разделительные бордюры заменят не только старые делиниаторы, но и появятся в новых местах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Центр организации дорожного движения города.
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