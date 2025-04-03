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Ученые открыли мозговую цепь, различающую прямой и заместительный страх

Ученые открыли мозговую цепь, различающую прямой и заместительный страх

Исследователи из Института базовой науки (IBS) сделали важное открытие в области нейробиологии, обнаружив специализированную мозговую цепь, которая различает прямой страх, возникающий при личной угрозе, и заместительный страх, возникающий при наблюдении за страданиями других.

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