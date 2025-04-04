Хазанов назвал русский народ тем же словом, что и Пугачёва

леонид рыбаков

они меня развлекать должны -паяцы-- а они имея таких же как сами покровителей стали элитой --КЛОУН ЭЛИТОЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ МЫСЛИ СВОИ В ЭФИРЕ ОЗВУЧИВАТЬ --ЗНАЧИТ В РЕДАКЦИЯ ТАКИЕ ЖЕ КЛОУНЫ СИДЯТ ВСЕ ПЕРЕЖЕВЫВАЮТ --ЗАБЫТЬ И НЕ УПОМИНАТЬ НИ ГДЕ И НИ КАК