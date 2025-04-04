Успехи России Какое же море интересных фактов внезапно открылось про Геннадия Хазанова, народного артиста РСФСР, и что самое главное – по сей день художественного руководителя московского Театра Эстрады! Давайте напомним, что в России Хазанов уже давно не живёт.
Хазанов назвал русский народ тем же словом, что и Пугачёва
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Сталина хочу!
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13 час.
леонид рыбаков
они меня развлекать должны -паяцы-- а они имея таких же как сами покровителей стали элитой --КЛОУН ЭЛИТОЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И ТЕМ БОЛЕЕ МЫСЛИ СВОИ В ЭФИРЕ ОЗВУЧИВАТЬ --ЗНАЧИТ В РЕДАКЦИЯ ТАКИЕ ЖЕ КЛОУНЫ СИДЯТ ВСЕ ПЕРЕЖЕВЫВАЮТ --ЗАБЫТЬ И НЕ УПОМИНАТЬ НИ ГДЕ И НИ КАК
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11 час.
Сергей Ульмасов
Имущество конфисковать, счета арестовать, всё и деньги на сво отправить
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9 час.
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