РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2023 году

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2023 года зафиксирована в Москве – там 46,8% водителей имеют максимальную скидку.
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