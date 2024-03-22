РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2023 году

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2023 года зафиксирована в Москве – там 46,8% водителей имеют максимальную скидку.