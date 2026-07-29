Самый древний в мире янтарь обнаружен в Китае

Китайские ученые обнаружили самый древний в мире подтвержденный янтарь в северо-западном регионе Синьцзян, обнаружив, что древние растения вырабатывали защитную смолу 385 миллионов лет назад, задолго до того, как появилось большинство групп животных, которые могли нанести им вред, пишет 28 июля газета South China Morning Post.