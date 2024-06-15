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"Даллас" одержал победу над "Бостоном" в четвертом матче финала НБА

"Даллас" одержал победу над "Бостоном" в четвертом матче финала НБА

Финальная серия НБА: "Даллас" сокращает отставание после победы над "Бостоном". В четвертом матче серии, прошедшем сегодня в Далласе, хозяевам удалось одержать уверенную победу со счетом 122:84, сократив отставание до 1-3.

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