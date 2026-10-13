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Время проверки: что стоит сделать россиянам, которые родились до 1969 года

Время проверки: что стоит сделать россиянам, которые родились до 1969 года

Октябрь для многих – это календарный повод внимательно проверить свои пенсионные права. Россиянам, родившимся до 1969 года, стоит отнестись к этому особенно внимательно.

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