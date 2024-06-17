Он озвучил слова благодарности волонтерам Директор ГБУ «Московский дом общественных организаций» Алексей Лисовенко выступил на «Фестивале добрых дел» в парке «Яуза», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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