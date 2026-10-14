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Царьград

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На Кубани объявлена авиационная опасность из-за угрозы падения взрывных устройств

На Кубани объявлена авиационная опасность из-за угрозы падения взрывных устройств

Министерство ГО и ЧС региона предупредило об угрозе падения взрывных устройств и призвало жителей укрыться в помещениях без окон, подальше от оконных проёмов.

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