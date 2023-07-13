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Подмосковные школьники выиграли 4 медали по математике на международной олимпиаде

Подмосковные школьники выиграли 4 медали по математике на международной олимпиаде

Международная олимпиада школьников «Туймаада» завершилась в Якутске. Ребята из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном заработали четыре награды по математике — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

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