Подмосковные школьники выиграли 4 медали по математике на международной олимпиаде

Международная олимпиада школьников «Туймаада» завершилась в Якутске. Ребята из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном заработали четыре награды по математике — об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
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