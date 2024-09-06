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Военное обозрение

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Минобороны Белоруссии показало бронетехнику и артиллерию с противодроновой защитой на границе с Украиной

Минобороны Белоруссии показало бронетехнику и артиллерию с противодроновой защитой на границе с Украиной

И это очень правильное решение с учетом того, что ВСУ не прекращают воздушные налеты как минимум с «транзитным» использованием воздушного пространства соседнего государства.

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