Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

Жасмин сбросила 15 кило и показала фигуру: «Я крутая, но иду к мечте»

Жасмин сбросила 15 кило и показала фигуру: «Я крутая, но иду к мечте»

Певица Жасмин рассказала о похудении на 15 килограммов Российская исполнительница Жасмин подвела итоги годовой работы над собой: артистка заявила о снижении веса на 15 килограммов без жёстких диет и голодовок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии