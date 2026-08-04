Жасмин сбросила 15 кило и показала фигуру: «Я крутая, но иду к мечте»

Певица Жасмин рассказала о похудении на 15 килограммов Российская исполнительница Жасмин подвела итоги годовой работы над собой: артистка заявила о снижении веса на 15 килограммов без жёстких диет и голодовок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии