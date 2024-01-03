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В Новосибирской области ввели доплаты для бригад скорой помощи

В Новосибирской области ввели доплаты для бригад скорой помощи

С 1 января 2024 года врачи и фельдшеры скорой помощи будут получать дополнительные спецвыплаты.В среду, 3 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил работу станции скорой помощи и сообщил о повышении зарплаты фельдшерам и врачам скоропомощных бригад.

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