В Новосибирской области ввели доплаты для бригад скорой помощи

С 1 января 2024 года врачи и фельдшеры скорой помощи будут получать дополнительные спецвыплаты.В среду, 3 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил работу станции скорой помощи и сообщил о повышении зарплаты фельдшерам и врачам скоропомощных бригад.
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