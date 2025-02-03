Слюсарь: ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над Ростовской областью

РИА Новости Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 29 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Ростовской областью, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
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