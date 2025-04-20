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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Объявленное Путиным Пасхальное перемирие закончилось

Объявленное Путиным Пасхальное перемирие закончилось

Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля. На данный момент информации о его продлении нетРанее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам.

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