Объявленное Путиным Пасхальное перемирие закончилось

Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля. На данный момент информации о его продлении нетРанее Минобороны РФ сообщало, что ВСУ осуществили 900 ударов беспилотниками квадрокоптерного типа и сбросов боеприпасов, в том числе по приграничным российским регионам.