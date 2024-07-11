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Царьград

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"Восьмое чудо света": Ведущий в прямом эфире заявил о преступлении США. Вместо успешной страны - власть террористов

"Восьмое чудо света": Ведущий в прямом эфире заявил о преступлении США. Вместо успешной страны - власть террористов

Американский ведущий Джимми Дор назвал США мировыми террористами. Он в прямом эфире рассказал о преступлениях Америки.

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