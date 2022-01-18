Вьючно-транспортный взвод ЮВО в Карачаево-Черкесии обеспечит доставку боеприпасов в высокогорные районы на учении

Военнослужащие совершат марш через горные перевалы, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям минометной батареи с помощью лошадей монгольской и карачаевской породы, специально подготовленных для действий в составе армейских частей.
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